Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kurt-Schumacher-Straße am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher.

Stimpfach: Vorfahrt missachtet

Von einem Wohngebiet in Eckarrot wollte am Montag gegen 16:50 Uhr ein 20-jähriger Peugeot-Lenker auf die Kreisstraße 2638 einbiegen. Im Einmündungsbereich missachtete er jedoch die Vorfahrt einer 71-jährigen Ford-Fahrerin, die ihrerseits die Kreisstraße 2638 von Sandhof in Richtung Randenweiler befuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Ford mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Die 71-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro.

Kirchberg: Sachbeschädigung

Mit einem Brecheisen beschädigten bislang Unbekannte drei Skulpturen, welche entlang des Fußwegs im Garten des Schlosses Kirchberg aufgestellt waren. Personen die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden.

Ilshofen: Unfall beim Ausparken

Eine bislang unbekannte Autofahrerin wollte am Montag gegen 19 Uhr aus einer Parklücke auf dem Platz zwischen der Kirche und einer dortigen Metzgerei in der Torstraße ausparken. Hierbei stieß sie mit dem Heck ihres Fahrzeugs, bei dem es sich vermutlich um einen silbergrauen VW Beetle handelte, gegen einen dahinter geparkten VW Golf. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war noch mit zwei männlichen Mitfahren besetzt. Nach dem Unfall stiegen alle drei Personen aus dem Fahrzeug aus und begutachteten den Schaden. Anschließend haben sie noch telefoniert und verblieben einige Minuten am Unfallort, bevor sie alle drei wieder einstiegen und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. An dem VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1200 Euro. Zeugend es Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Obersontheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Diebe in ein Bürogebäude in der Hauptstraße einzudringen. Es konnte festgestellt werden, dass an der Tür mit einem Werkzeug hantiert wurde, ohne dass es dem oder den Einbrecher gelang diese zu öffnen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell