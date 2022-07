Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug mutwillig zerkratzt - Unfallfluchten - Scheibe beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 66 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagmorgen zu. Kurz nach 9.30 Uhr fuhr er mit seinem Rad von der Karlstraße auf den Randstein, wobei er zu Boden stürzte. Der 66-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Rad entstand kein Sachschaden.

Aalen: Fahrzeug mutwillig zerkratzt

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den bislang Unbekannte verursachten, als sie einen VW zerkratzten, der in der Karl-Mikeler-Straße abgestellt war. Die Beschädigungen entstanden zwischen Samstagmorgen 10 Uhr und Sonntagmorgen 8.30 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein 23-Jähriger beschädigte am Sonntag gegen Mitternacht mit seinem Opel Corsa beim Ausparken einen in der Robert-Stolz-Straße abgestellten Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Der Unfallverursacher hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug lediglich einen Zettel, entfernte sich dennoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Bopfingen: Unfallflucht II

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 8.15 Uhr und 9.30 Uhr einen VW, der auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 3298 abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960214 entgegen.

Ellwangen: 2000 Euro Sachschaden

Zwischen 6 und 8.30 Uhr am Montagmorgen wurde ein fest in der Schmiedstraße verankerter Schirm von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker beim Rangieren mit seinem Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Unterschneidheim: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Freitagabend 18 Uhr und Sonntagabend 18 Uhr eine Scheibe der Werkrealschule in der Ziegelhütte, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 24.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 12 Uhr in der Paradiesstraße ereignete. Zur Unfallzeit fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes Benz vom linken Fahrbahnrand kommend, in den fließenden Verkehr ein. Da er bemerkte, dass er die Geschwindigkeit eines heranfahrenden Fahrzeuges unterschätzt hatte, beschleunigte er seinen Pkw stark, wobei er dann nicht mehr rechtszeitig vom Gas- auf das Bremspedal kam und zuerst gegen einen geparkten Mercedes und anschließend gegen eine Steinmauer fuhr. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; seine 80 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Gschwend: Wildunfall

Auf der B 298 zwischen Spraitbach und Gschwend erfasste ein 49-Jähriger am Montagmorgen gegen 00.25 Uhr mit seinem Kia ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - Jugendliche leicht verletzt

Mit ihrem Kraftrad fuhr eine 16-Jährige am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf den Honda Jazz einer 42-Jährigen auf, die im Begriff war, von der Lorcher Straße nach links abzubiegen. Die Jugendliche zog sich bei dem folgenden Sturz leichte Verletzungen zu.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Opel beschädigte eine 85-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr einen in der Burgholzstraße abgestellten Skoda, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Neresheim: Sachbeschädigung

Mit einem wasserfesten Stift beschmierten bislang Unbekannte eine Wand im Zugangsbereich der Rathaustiefgarage, ein Verkehrszeichen sowie eine Holzhütte auf dem Marienplatz. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

