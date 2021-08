PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Wohnungseinbruchsdiebstahl +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person +++ Sachbeschädigung an Pkws +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus von Freitag, den 13.08.2021 bis Sonntag, den 15.08.2021

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Wohnungseinbruch Tatort: 61352 Bad Homburg, Nieder-Erlenbacher Weg Tatzeit: Mi., den 11.08.2021, 21:00 Uhr bis Fr., den 13.08.2021, 14:20 Uhr Ein bislang unbekannter Täter begab sich zunächst auf das Vordach des Eingangsbereiches eines Reihenendhauses und hebelte ein dort gelegenes Fenster auf. Im weiteren Verlauf durchsuchte der unbekannte Täter das Objekt und flüchtete im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 61348 Bad Homburg, Tiefgarage des Kurhauses Tatzeit: Fr., den 13.08.2021, 09:15 Uhr bis 10:00 Uhr Während der Geschädigte seinen Pkw in der Tiefgarage des Kurhauses parkte, wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 800,00EUR. Der Täter konnte anschließend in unbekannte Richtung fliehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 61348 Bad Homburg, Am Platzenberg Tatzeit: Fr., den 13.08.2021, 18:00 Uhr bis Sa., den 14.08.2021, 17:54 Uhr Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein an der o.g. Örtlichkeit befindliches Weidezaungerät entwendet. Dieses war in einem verschlossenen Behältnis verwahrt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an zwei Pkw

Tatort: 61350 Bad Homburg, Sodener Straße Tatzeit: Sa., den 14.08.2021, 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr Gleich zwei Pkw wurden durch einen unbekannten Täter mittels Bierflaschen im Bereich der Seitenfenster beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 800,00EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: Sa., den 14.08.2021, 16:00 Uhr bis So., den 15.08.2021, 01:15 Uhr Durch einen unbekannten Täter wurde die Beifahrertüre des abgeparkten Pkw mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 300,00EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Oberursel

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Königstein

Straftaten: keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht 61462 Königstein im Taunus, Klosterstraße Samstag, 14.08.2021, 11:30 Uhr - 13:30 Uhr

Die Geschädigte parkte mit ihrem PKW des Typs Toyota in der Tiefgarage eines in der Klosterstraße befindlichen Supermarktes, auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche und entfernte sich von ihrem Fahrzeug. Nach Rückkehr stellte sie einen Schaden an der Fahrertür fest. Das Schadensbild deutet auf einen unbekannten PKW hin, welcher vermutlich beim Ein-oder Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten touchierte und sich im Anschluss widerrechtlich von der Unfallstelle entfernte. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit noch nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf 4000,00 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06174/9266-0, mit dieser in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

61479 Glashütten, L 3023, Schmitten FR Oberems Freitag, 13.08.2021, 18:44 Uhr

Ein 31jähriger Fahrer eines Kraftrades aus Frankfurt am Main, befuhr die L 3023 aus Schmitten kommend in Fahrtrichtung Oberems. Nach ersten Erkenntnissen zufolge, kam der 31jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich der 31jährige Fahrer leichte Verletzungen hinzu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2000,00 EUR geschätzt.

Straftaten:

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Usingen

keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell