Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Kindergärten eingebrochen - Exhibitionist am Hochwachturm - Unfälle - Baucontainer aufgebrochen

Aalen (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag brachen bisher unbekannte Diebe in gleich drei Kindergärten in der Fellbacher Straße, der Talstraße und der Remstalstraße ein. Alle drei Kindergärten wurden nach Diebesgut durchsucht, aus einem der Kindergärten wurde ein kompletter Safe aus einem Schrank herausgerissen und entwendet. Die Höhe des Diebesgutes sowie des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Waiblingen: Exhibitionist am Hochwachturm

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach zwei Vorfällen, die sich bereits am Samstag, den 09.07.2022 im Bereich des Hochwachturms in Waiblingen zugetragen haben. Eine 27-jährige Frau beobachtete zunächst gegen 19 Uhr einen ihr unbekannten Mann, der sich im Bereich des Wehrgangs am Hochwachturm aufhielt und onanierte. Als die Frau den Durchgang gegen 21 Uhr erneut passierte, wiederholte sich der Vorgang. Die Frau konnte den unbekannten Mann nicht beschreiben. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben und evtl. Hinweise zu diesem geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr die Seestraße. Als er an am Fahrbahnrand parkenden Autos vorbeifuhr, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 41-jährigen Pedelec-Fahrers und streifte diesen. Bei der Berührung zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu, zudem wurde sein Pedelec beschädigt. Der Autofahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen silbernen VW, evtl. Passat oder Golf Variant mit Waiblinger Zulassung und vermutlich den beiden Buchstaben KY oder YK handeln. Der Fahrer soll zwischen 45 und 55 Jahren alt gewesen sein und einen Hund im Auto mitgeführt haben. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Baucontainer aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Zeppelinstraße ein Baucontainer aufgebrochen. Die Einbrecher erbeuteten daraus einige Baumaschinen der Marken Hilti, Bosch und Milwaukee im Wert von etwa 8000 Euro. Die Polizei Fellbach bittet nun zur Klärung des Einbruchs um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Karlstraße ereignete sich am Montagvormittag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr fuhr beim Parken ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort stehenden Pkw Renault Laguna. Danach flüchtete der Verursacher, ohne den Vorfall zu melden. Er hinterließ 500 Euro Schaden. Wer den Unfall beobachtete und Hinweise zum Vorfall geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell