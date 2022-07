Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Heckenbrand, Hundebiss

Aalen (ots)

Aalen: Beim Einparken gestreift

Beim Einparken in eine Parklücke in der Stuttgarter Straße streifte am Montag gegen 16 Uhr ein 90-Jähriger mit seinem Opel einen Mercedes einer 19-Jährigen und beschädigte diesen. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Aalen: PKW übersehen

Aus Unachtsamkeit übersah am Montag gegen 18:30 Uhr eine 42-jährige BMW-Fahrerin beim Rückwärtsrangieren einen hinter ihr haltenden Audi eines 22-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von gesamt rund 3000 Euro.

Rainau-Buch: Vorfahrt missachtet

Am Montag gegen 17:45 Uhr beabsichtigte ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer von der Dorfstraße in die Aalener Straße einzufahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 61-jährige Dacia-Fahrerin, die auf der Aalener Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro.

Jagstzell: Alkoholisisert gegen Mauer

Stark alkoholisiert kam am Montag gegen 20 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem VW auf der Mühlstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Mauer. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit rund 2,5 Promille bestätigte. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Heuchlingen: Heckenbrand

Beim Abrennen von Unkraut entzündete sich am Montag gegen 16:00 Uhr eine nahegelegene Hecke auf einem Hof in der Kirchbühlstraße. Infolgedessen brannten mehrere Büsche ab, die durch die Feuerwehr mit 11 Einsatzkräften gelöscht wurden. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Bettringen: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Nachdem am Montag ein 56-Jähriger und sein Hund von einem anderen Hund gebissen wurden, sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 21:15 Uhr lief der Mann in der Scheffoldstraße mit seinem Hund spazieren, als ihm eine noch unbekannte Frau mit ihrem Labrador entgegenkam. Dieser löste sich von der Leine und attackierte den Hund des 56-Jährigen. Bei dem Versuch seinen Hund zu schützen wurde der Mann ebenfalls von dem Labrador gebissen. Ohne ihre Personalien anzugeben, lief die Frau weiter. Sie wird als 1,50m groß und korpulent beschrieben und hatte schwarze schulterlange Haare.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise zur Hundebesitzerin unter Telefon 07171/3580 entgegen.

