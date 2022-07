Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung Brand, gefährliche Fahrweise, verletzter Polizist

Aalen (ots)

Essingen: Folgemeldung zu Brand bei Recycling-Betrieb

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 3.30 Uhr, der Feuerwehreinsatz im Gesamten dauerte die ganze Nacht bis Mittwochmorgen an. Bislang gilt eine Selbstentzündung im Atholz als am wahrscheinlichsten. Hinweise auf eine strafbare Handlung und Fremdverursachung liegen der Polizei bislang nicht vor. Der Sachschaden dürfte sich nach erster Schätzung im hohen sechsstelligen Bereich bewegen, womöglich sogar in den siebenstelligen Bereich hineinreichen.

Oberalfingen: Fahrradfahrerin gestürzt

Am Dienstag gegen 18:20 Uhr verlor eine 17-Jährige auf dem Weg von Goldshöfe nach Oberalfingen die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und überschlug sich infolgedessen. Durch den Sturz wurde die Jugendliche leicht verletzt.

Oberkochen: Router fängt Feuer

Die Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 20 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften in den Schubartweg aus. Dort erhitzte sich ein Router derart stark, sodass er letztlich Feuer fing. Beide Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Aalen: Zeugenaufruf nach gefährlicher Fahrweise

Am Dienstag, um kurz nach 21:30 Uhr, wurde der Polizei ein weißer Ford Transit gemeldet, welcher auf der B29 vom Rombachtunnel in Richtung Westhausen fuhr. Der Fahrer geriet hier mehrmals auf die Gegenfahrspur, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Letztendlich konnte das Fahrzeug am P+R Parkplatz an der Anschlussstelle bei Westhausen angehalten und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Aalen bittet darum, dass sich Verkehrsteilnehmer, welche durch den Fahrzeugführer in gefährdet wurden, unter 07361/5240 zu melden.

Mutlangen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Dienstag, gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei von einer Hausbewohnerin zu einem Mehrfamilienhaus in den Tannbachweg gerufen, da sie dort von einem 39-Jähriger Bewohner des Hauses bedroht wurde. Dieser konnte von den Beamten in seiner Wohnung angetroffen werden. Da dieser bereits beim Öffnen der Wohnungstüre sich bedrohlich vor den Beamten aufbaute und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik verbracht. Auf dem Transport dorthin wurde der 39-Jährige zunehmend aggressiver. Trotz Fixierung gelang es ihm, mit seinem Bein gegen den Kopf eines Beamten zu treten, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Letztlich fielen während der gesamten Fahrt weitere Beleidigungen und Bedrohung seitens des Mannes. Den 39-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, mitunter wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell