Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Benzin aus Autos entwendet

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen wurde an insgesamt drei geparkten Pkw in der Devizesstraße der Tankdeckel aufgebrochen und Benzin aus diesen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: 25.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 56 Jahre alter Toyota-Fahrer wollte am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr von der B14 kommend auf die Straße An der Talaue abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 37-jährigen Audi-Fahrerin. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro.

Aspach - Allmersbach am Weinberg: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Montagabend und Dienstagabend wurden im Bereich Plattenstraße / Trollingerstraße zwei Gartenhäuser aufgebrochen. Aus einem der Gartenhäuser wurde ein geringer Bargeldbetrag, eine Musikbox sowie ein Pokerkoffer entwendet. Zudem wurde in der Plattenstraße ein Mülleimer und ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Die Feuerwehr Aspach rückte am Dienstagabend zum Löschen der Glutreste des Altpapiercontainers noch mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften aus. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag gegen 12:45 Uhr beim Rangieren in der Marktstraße mehrere Sonnenschirme eines Modegeschäftes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Remshalden: Gegen Leitplanke geprallt

Eine 24-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr die B 29 in Richtung Aalen. Auf Höhe Remshalden-Grunbach geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Die Autofahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, blieb aber nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt.

Urbach: Unfallflucht

Zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 9 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Rechbergstraße einen geparkten BMW und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen roten Pkw handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Betrunken Unfall verursacht

Eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin touchierte am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr beim Einparken in der Friedensstraße einen geparkten KIA. Als sie kurz darauf wieder ausparkte, beschädigte sie einen geparkten VW. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau mit rund 1,8 Promille deutlich alkoholisiert war. Sie musste sowohl eine Blutprobe, als auch ihren Führerschein abgeben.

Sulzbach an der Murr: Gartenhütten durch Feuer zerstört

Eine Gartenhütte in der Brühlgasse fing am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr aus unbekannten Gründen Feuer. Die Flammen breiteten sich infolge der Dürre rasch auf umliegende Sträucher und Bäume aus und erfassten eine weitere Gartenhütte sowie einen Anhänger. Das Feuer ging auf ein benachbartes Grundstück über, wo es eine weitere Gartenhütte sowie die Fassade eines Mehrfamilienhauses erfasste. Die Bewohner dieses Wohnhauses mussten während den Löscharbeiten das Haus verlassen. Die örtliche Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften beim Löscheinsatz tätig. Anwohner kamen nicht zu Schaden. Zwei Feuerwehrleute erlitten beim Löscheinsatz Kreislaufprobleme. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, die mit drei Einsatzfahrzeugen und sechs Personen zugegen waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an.

Fellbach: Gegen Hauswand gefahren

Ein 20-jähriger Traktorfahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die Burgstraße, als er in einer Rechtskurve ins Schlingern geriet. Er verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Traktorfahrer bleib unverletzt. Der Fremdschaden wurde auf 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell