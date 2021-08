Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Baustellendiebe verursachen erheblichen Schaden +++ Seniorin von diebischem Pärchen bestohlen +++ Renault Twingo gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Blücherstraße, 22.08.2021, 13.30 Uhr bis 24.08.2021, 11.40 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntag- und Dienstagmittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten sich zunächst an der Terrassentür der betroffenen Wohnung zu schaffen gemacht. Als es ihnen aber nicht gelang, die Tür zu öffnen, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten durch dieses in die Wohnräume. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht und ein aufgefundener Tresor mit den darin befindlichen Wertsachen entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Baustellendiebe verursachen erheblichen Schaden, Wiesbaden, Gustav-Nachtigal-Straße, 20.08.2021, 16.00 Uhr bis 24.08.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Mehrere Meter Starkstromkabel sowie elektronische Gerätschaften haben Diebe zwischen Freitagnachmittag und Dienstagvormittag aus einem im Bau befindlichen Gebäude in der Gustav-Nachtigal-Straße gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang zur Baustelle verschafft und die bereits zum Teil verbauten Materialien entwendet. Während der Wert des Diebesguts auf rund 15.000 Euro geschätzt wird, ist der entstandene Sachschaden noch wesentlich höher. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher erbeuten Bargeld,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, 24.08.2021, 18.00 Uhr bis 25.08.2021, 04.50 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in einer Bäckerei in der Steinern Straße in Mainz-Kastel haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch Bargeld erbeutet. Die Täter drangen zwischen 18.00 Uhr und 04.50 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten ein und ließen anschließend eine Geldkassette mit dem darin befindlichen Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Seniorin von diebischem Pärchen bestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, 24.08.2021, 12.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag ist eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Karl-Marx-Straße von einem diebischen Pärchen bestohlen worden. Die Geschädigte wurde von dem Pärchen bereits am Vortag an einer Bushaltestelle in ein Gespräch verwickelt und dann am nächsten Tag von ihnen zu Hause besucht, wo die beiden die Seniorin dann geschickt ablenkten und ihre Geldbörse entwendeten. Der Mann und die Frau sollen etwa 20-30 Jahre alt sowie dunkelhaarig gewesen sein und einen Säugling sowie einen Kinderwagen mit sich geführt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Renault Twingo gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 21.08.2021, 11.30 Uhr bis 24.08.2021, 07.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen aus einer Tiefgarage in der Breslauer Straße in Biebrich einen blauen Renault Twingo gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-BI 555 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

