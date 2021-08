POL-WI: Exhibitionist im Feldweg +++ Alkoholisierte Irrfahrt - Zeugin verhindert Schlimmeres +++ Fahrrad aus Innenhof gestohlen und Eingangstürscheibe eingeschlagen +++ Randalierer in Biebrich

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Exhibitionist im Feldweg,

Wiesbaden-Klarenthal, Am Kloster Klarenthal, 22.08.2021, 16.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann auf einem Feldweg im Bereich der Fasanerie einer 63-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Die 63-Jährige war gegen 16.10 Uhr zwischen der Straße "Am Koster Klarenthal" und der Fasanerie im Feld unterwegs, als ihr gegen 16.10 Uhr ein Mann entgegenkam, der bei geöffneter Hose an seinen Geschlechtsteil manipulierte. Der Exhibitionist soll etwa 30-40 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und dunkle, kurze, leicht gewellte Haare gehabt haben. Er sei mit einer dunklen Steppjacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Alkoholisierte Irrfahrt - Zeugin verhindert Schlimmeres, Bundesautobahn 671, Bundesstraße 40, Landesstraße 3028, Delkenheim, Landesstraße 3017, Bundesautobahn 66, Bundesautobahn 3, Bereich Main-Taunus-Kreis und Wiesbaden, Freitag, 20.08.2021, gegen 17:15 Uhr

(jn)Am frühen Freitagabend waren zahlreiche Polizistinnen und Polizisten aus Wiesbaden und dem Main-Taunus-Kreis im Einsatz, nachdem eine 45-jährige Autofahrerin ein auffälliges Fahrzeug auf der BAB 671 bei Hochheim gemeldet hatte, welches mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Letztendlich verfolgte sie den offensichtlich betrunkenen Autofahrer und lotste die Einsatzkräfte zu dem Wagen, der dann auf der Autobahn angehalten und die weitere Irrfahrt somit unterbunden werden konnte.

Um 17:15 Uhr war die 45-Jährige aus Wiesbaden auf der BAB 671 unterwegs, als sie in der Ausfahrt Hochheim Nord von einem Ford geschnitten wurde. Hiernach sei der Ford auf die B 40 in Richtung Wicker gefahren und kurz darauf nach links auf die L 3028 in Richtung Delkenheim abgebogen. Hierbei sei der Pkw in deutlichen Schlangenlinien und unter Mitbenutzung der Gegenfahrbahn gefahren, infolgedessen mehrere Pkw ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies veranlasste die 45-Jährige dazu, das Auto weiter zu verfolgen und den Notruf zu wählen. Im weiteren Verlauf der halsbrecherischen Fahrt, die über Delkenheim auf die BAB 66 (Auffahrt Wallau), die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln und dann wieder zurück auf die BAB 66 in Richtung Wiesbaden gehen sollte, kam es mehrfach zu Beinaheunfällen, Ausweichmanövern des Gegenverkehrs und weiteren gefährlichen Verkehrssituationen. So war es am Delkenheimer Ortsausgang nur der schnellen Reaktion einer Frau, die mit ihren Kindern samt Kinderwagen über die Fußgängerampel ging, zu verdanken, dass niemand verletzt wurde. Sie konnte Kinder und Kinderwagen gerade noch rechtzeitig zurückziehen. Der Ford hatte an dieser Stelle das Rotlicht missachtet und war über einen längeren Zeitraum vollständig auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen.

Erfreulicherweise gab die 45-Jährige immer wieder den aktuellen Standort durch und sorgte dafür, dass der 61-jährige Fahrer des Ford, der zu guter Letzt mit etwa 20 km/h auf dem Standstreifen der BAB 66 unterwegs war, auf Höhe der Ausfahrt Wallau angehalten werden konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille, was zu einer Blutentnahme sowie der Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüsseln führte. Gegen den in Idstein wohnhaften Delinquenten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun sämtliche Verkehrsteilnehmende, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten des Idsteiners am Freitag gefährdet wurden oder Zeugen der Fahrt geworden sind, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Fahrrad aus Innenhof gestohlen und Eingangstürscheibe eingeschlagen, Wiesbaden, Kleiststraße, 18.08.2021, 22.00 Uhr bis 21.08.2021, 15.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Samstagnachmittag aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Kleiststraße ein weißes Rennrad gestohlen und darüber hinaus auch noch die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen. Das entwendete Fahrrad von Ghost im Wert von rund 1.000 Euro war mit einem Schloss an einem anderen Fahrrad befestigt. Durch das Einschlagen der Türscheibe verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro, gelangten jedoch nicht in das Innere des Mehrfamilienhauses. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Randalierer durch Biebrich gezogen,

Wiesbaden-Biebrich, 22.08.2021, 02.00 Uhr bis 03.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren in Biebrich Randalierer unterwegs. Zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr wurde in der Armenruhstraße ein geparkter BMW vermutlich mittels eines E-Scooters beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Kurze Zeit später wurden gegen 03.20 Uhr in der Didierstraße und gegen 03.35 Uhr in der "Straße der Republik" zwei Fensterscheiben eingeschlagen. Die zwischenzeitlich von Anwohnern verständigten Polizeikräfte konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung eine fünfköpfige Personengruppe antreffen, von denen ein 18-jähriger junger Mann als Tatverdächtiger in Frage kommt. Das 5. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, 17.08.2021, 10.25 Uhr bis 11.20 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rheingaustraße in Schierstein kam es am vergangenen Dienstag zu einer Unfallflucht, bei welcher die Beifahrerseite eines dort geparkten VW Up erheblich beschädigt wurde. Der VW war zwischen 10.25 Uhr und 11.20 Uhr in einer Parktasche auf dem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das graue Auto vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug touchiert. Statt sich um den angerichteten Sachschaden von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr die unfallverursachende Person mit ihrem Fahrzeug einfach davon. An dem beschädigten Ford Mondeo befanden sich rote Farbanhaftungen. Mögliche Unfallzeuginnen oder Unfallzeugen sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

