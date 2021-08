Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vor der Haustür angegriffen +++ Brennender Heuballen +++ Motorrad und E-Bike gestohlen +++ Fahrgäste bei Vollbremsung von Linienbus verletzt - Pkw geflüchtet

1. Vor der Haustür angegriffen,

Wiesbaden-Dotzheim, Wendelsteinstraße, 18.08.2021, 23.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurden drei junge Frauen in der Wendelsteinstraße in Dotzheim von einem unbekannten Täter angegriffen. Die Freundinnen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren waren gegen 23.00 Uhr auf dem Heimweg, als ein unbekannter Mann vor der Haustür auf sie zugekommen und die Geschädigten kommentarlos geschlagen haben soll. Eine der Frauen sei darüber hinaus auch noch getreten worden. Der Schläger habe nach dem Angriff die Flucht in Richtung Zugspitzstraße ergriffen. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein und blonde Haare gehabt haben. Getragen habe er ein weiß-blaues Trainingsshirt und eine knielange, dunkle Hose. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Brennender Heuballen,

Mainz-Kastel, Elisabethenstraße, 19.08.2021, 04.45 Uhr,

(pl)Auf einem Feld seitlich der Elisabethenstraße in Mainz-Kastel brannte am frühen Donnerstagmorgen ein Heuballen. Der Brand wurde gegen 04.45 Uhr von einem Zeugen bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Der Heuballen verbrannte zum Teil, zu weiteren Beschädigungen kam es nicht. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Motorrad gestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, 17.08.2021, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Diebe haben am Dienstag in der Poststraße in Bierstadt ein blau-weißes Motorrad im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. An der zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr entwendeten Suzuki waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-KI 26 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Diebstahl eines E-Bikes,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Marcobrunnerstraße, 18.08.2021, 18.20 Uhr bis 19.08.2021, 00.00 Uhr,

(pl)Auf ein grau-schwarzes E-Bike hatten es Fahrraddiebe in der Nacht zum Donnerstag zwischen 18.20 Uhr und Mitternacht in der Marcobrunnerstraße abgesehen. Das Fahrrad im Wert von etwa 3.000 Euro war an einem Gartenzaun mit einem Schloss gesichert abgestellt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. An geparktem Pkw zu schaffen gemacht, Wiesbaden, Kreidelstraße, 19.08.2021, 00.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag hat sich ein etwa 40-50 Jahre alter Mann in der Kreidelstraße an einem dort geparkten BMW Z3 zu schaffen gemacht. Der Mann wurde gegen 00.40 Uhr dabei beobachtet, wie er das Verdeck des betroffenen Fahrzeugs öffnete und schließlich einen Gegenstand aus dem Wagen an sich nahm. Der Ertappte ergriff noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife in Richtung Sonnenberger Straße die Flucht. Der Mann soll etwa 40-50 Jahre alt gewesen sein und kurze, schwarze Haare sowie eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Er habe ein klappriges Fahrrad mit zwei Tüten mit sich geführt und sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Fahrgäste bei Vollbremsung von Linienbus verletzt - Pkw geflüchtet, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 18.08.2021, 12.20 Uhr, (pl)In der Frankfurter Straße kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden sind. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Fahrer des Linienbusses gegen 12.20 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Wilhelmstraße. Vor dem Bus war ein weißer Audi unterwegs, welcher nach Angaben des Busfahrers plötzlich ein Wendemanöver eingeleitet habe. Daraufhin habe der Fahrer des Busses stark abbremsen müssen. Dies hatte zur Folge, dass drei Businsassinnen sowie ein im Bus mitfahrendes Kind verletzt wurden. Zwei der Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Audi gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

