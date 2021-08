Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fußgängerin von Radfahrer angegriffen +++ Einbrecher unterwegs +++ Trickdiebinnen unterwegs +++ Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Radfahrer rastet aus und lässt Fahrrad zurück, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Montag, 16.08.2021, 18:30 Uhr,

(jn)Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Montagabend eine Fußgängerin angegriffen, ist dann jedoch zu Fuß geflüchtet und hat sein Velo am Tatort zurückgelassen. Eine Fahndung nach dem etwa 60 Jahre alten Unbekannten brachte keinen Erfolg. Gegen 18:30 Uhr war die 43-jährige Geschädigte auf dem Bürgersteig der Schiersteiner Straße auf Höhe der Hausnummer 28 unterwegs, als sich der Radler von hinten kommend bereits mittels seiner mehrfach getätigten Klingel bemerkbar machte. Aufgrund einer Engstelle konnte die 43-Jährige nicht ausweichen, woraufhin es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden kam. In diesem Zusammenhang soll der Mann die Frau beleidigt haben und von seinem Rad gestiegen sein, wobei er dieses hochhob und ruckartig gegen die Geschädigte drückte. Hiernach ließ er sein Fahrrad fallen und flüchtete vom Tatort. Der grauhaarige Täter mit ungepflegtem Erscheinungsbild sei etwa 1,80 Meter groß und schlank und soll mit einer Mütze, Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Herkunft des sichergestellten Fahrrades ist bisher unklar. Das 3. Wiesbadener Polizeirevier ermittelt und bittet um weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345-2340.

2. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden-Südost, Langenbeckplatz, Beethovenstraße, bis Montag, 16.08.2021,

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes hatten Einbrecher zwei Wiesbadener Büroräume im Visier, wobei derzeit noch unklar ist, was die Täter erbeuteten. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen betraten der oder die Täter ein mehrstöckiges Praxisgebäude am Langenbeckplatz und verschafften sich auf nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einem im Erdgeschoss gelegenen Büro. Hier wurden mehrere Schränke durchsucht und bisherigen Erkenntnissen zufolge Bargeld gestohlen, bevor die Einbrecher unerkannt flüchteten. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Nacht zum Montag zwischen 00:45 Uhr und 01:30 Uhr. Aktuellen Ermittlungen zufolge kletterten die Täter in der Beethovenstraße in einen Gebäudeteil der Klinik und durchsuchten dortige Büroräume. Über einen entstandenen Sach- oder Beuteschaden liegen bis dato keine abschließenden Erkenntnisse vor. In beiden Fällen erbittet das Einbruchskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

3. Trickdiebin lenkt Seniorin ab,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Montag, 16.08.2021, 17:00 Uhr,

(fh)Mit einem fiesen Trick gelang es einer Diebin gestern Nachmittag, in der Christian-Zais-Straße in Wiesbaden eine Seniorin hinters Licht zu führen und ihre Geldbörse zu stehlen. Gegen 17:00 Uhr befand sich die 75 Jahre alte Wiesbadenerin auf dem Parkplatz des Staatstheaters und war im Begriff in ihr Fahrzeug einzusteigen. Hierbei sprach eine unbekannte Frau die Wiesbadenerin an, um sie auf einen platten Reifen an ihrem Pkw hinzuweisen. Wie sich zeigte, ging es der Unbekannten nicht etwa darum, die 75-Jährige zu warnen, vielmehr hatte sie es auf deren Geldbörse abgesehen. Nachdem die Wiesbadenerin ihre Reifen überprüft hatte und dabei keinen Platten feststellen konnte, war die unbekannte Frau bereits verschwunden und mit ihr die Geldbörse, welche zuvor im Fahrzeuginneren lag. Die Täterin, welche etwa 40 Jahre alt gewesen sein soll und gebrochen deutsch gesprochen habe, entkam mit ihrer Beute in Form der roten Geldbörse, Bargeld in Höhe von circa 60 Euro und diversen persönlichen Dokumenten und Karten. Die Ermittlungsgruppe des ersten Polizeireviers in Wiesbaden erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

4. Trickdiebin gescheitert,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, 16.08.2021, 12.50 Uhr,

(pl)Am Montagmittag ist in Wiesbaden eine Trickdiebin beim Versuch gescheitert, einem 57-jährigen Mann die Armbanduhr zu stehlen. Der 57-Jährige wurde gegen 12.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee von der Frau in ein Gespräch verwickelt und hierbei am Handgelenk berührt. Der Geschädigte bemerkte dann aber noch rechtzeitig, dass das Armband seiner Uhr plötzlich geöffnet war und konnte einen Diebstahl verhindern. Die ertappte Trickdiebin flüchtete daraufhin zu einer männlichen Person ins Auto und fuhr mit diesem davon. Die Täterin soll etwa 1,60 Meter groß und offensichtlich schwanger gewesen sein. Ihr Begleiter sei tätowiert gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Werkzeuge von Ladefläche gestohlen,

Wiesbaden, Kastellstraße, 15.08.2021, 19.00 Uhr bis 16.08.2021, 06.45 Uhr,

(pl)In der Kastellstraße in Wiesbaden hatten es Diebe in der Nacht zum Montag auf Werkzeuge abgesehen, welche sich in der verschlossenen Box auf der Ladefläche eines dort abgestellten VW Crafters befanden. Die Täter brachen die an der Box angebrachten Schlösser auf und ließen anschließend die Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

