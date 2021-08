Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit gestohlenem Roller unterwegs und Widerstand geleistet +++ Gestohlener Ford aufgefunden - Festnahme +++ Achtung Schockanrufe +++ Brennendes Fahrzeug +++ Präventionsveranstaltung der Polizei

Wiesbaden (ots)

1. Mit gestohlenem Motorroller unterwegs und Widerstand geleistet, Mainz-Kastel, Mathildenstraße, 19.08.2021, 23.40 Uhr

(pl)Ein 16-jähriger Jugendlicher war am Donnerstagabend mit einem gestohlenen Motorroller unterwegs und hat bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 23.30 Uhr gemeldet, dass in der Mathildenstraße in Kostheim gerade ein Jugendlicher einen möglicherweise gestohlenen Motorroller vor sich herschieben würde. Als daraufhin nur wenige Minuten später eine Polizeistreife vor Ort eintraf, versuchte der junge Mann vor den Polizeikräften wegzulaufen, konnte aber nach kurzer Flucht gefasst werden. Da sich der Jugendliche aber erheblich zur Wehr gesetzt haben soll, musste er von den eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Vor Ort konnte dann auch der beschriebene Roller aufgefunden werden. Neben dem Roller hielt sich ein 20-jähriger junger Mann auf, bei dem es sich um einen Begleiter des festgenommenen 16-Jährigen handelte. Als sich im weiteren Verlauf herausstellen sollte, dass der mitgeführte Motorroller zuvor im Kreis Groß-Gerau gestohlen worden ist, wurden die beiden Männer zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 16-Jährige muss sich darüber hinaus auch noch wegen seines Verhaltens gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verantworten.

2. Gestohlener Ford Ranger aufgefunden - Tatverdächtige festgenommen, Wiesbaden, Daimlerstraße, 19.08.2021

(pl)Nach dem Diebstahl eines Ford Rangers in Wiesbaden-Frauenstein und einer nächtlichen Flucht vor der Polizei, ist es nun nach knapp einer Woche gelungen, das gesuchte Fahrzeug ausfindig zu machen und zwei Tatverdächtige festzunehmen. Wie bereits berichtetet, wurde in der Nacht zum vergangenen Freitag in Frauenstein ein schwarzer Ford Ranger Pick-up gestohlen und sich möglicherweise mit eben diesem Fahrzeug auch noch eine nächtliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, welche aufgrund der rasanten und gefährlichen Fahrweise abgebrochen werden musste. Am gestrigen Donnerstag wurde das gesuchte Fahrzeug am späten Nachmittag durch eine Zeugin auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße stehend festgestellt, woraufhin sich Polizeikräfte auf die Lauer legten und bereits nur kurze Zeit später zwei 14 und 17 Jahre alte Jugendliche beim Einsteigen in das Fahrzeug festnehmen konnten. Die beiden Jugendlichen wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit aufs Revier genommen und müssen sich nun in dem Ermittlungsverfahren wegen des Autodiebstahls als Tatverdächtige verantworten. Die Ermittlungen zur nächtlichen Verfolgungsfahrt und zu möglichen weiteren beteiligten Personen dauern an.

3. Zahlreiche Schockanrufe - Senior übergibt hohen Geldbetrag, Wiesbaden, bis Freitag, 20.08.2021

(jn)In den zurückliegenden Tagen haben Kriminelle zahlreiche Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger angerufen und versucht, die Geschädigten durch eine geschickte und skrupellose Gesprächsführung in eine emotionale Extremsituation zu bringen. Auf diese Art und Weise sollen die Angerufenen derartig geschockt werden, dass ein rationales Denken und Handeln nicht mehr möglich ist und dann in der Folge Wertgegenstände an unbekannte Abholer herausgeben werden. Leider meldete sich heute ein Wiesbadener Senior bei der Polizei und gab an, gestern derartige Anrufe erhalten und in der Folge mehrere Tausend Euro an einen Abholer übergeben zu haben.

Die "Spielarten" dieser Schockanrufe sind hierbei vielfältig. Die Betrüger geben sich als Verwandte oder als Polizeibeamte aus und tischen ihren oftmals älteren Opfern Schreckensszenarien auf. Immer in der Absicht, letztendlich Bargeld und andere Wertgegenstände zu erbeuten. So meldet sich z.B. regelmäßig ein angebliches Enkelkind mit weinerlicher Stimme und schildert einen Unglücksfall, den es verursacht hätte. Nur die Zahlung einer höheren Kaution könne nun verhindern, dass es von der Polizei eingesperrt wird. Im weiteren Gesprächsverlauf meldet sich dann ein angeblicher Polizeibeamter, der den Sachverhalt bestätigt und den genauen Zahlungsablauf vorgibt. In anderen Fällen meldet sich direkt ein angeblicher Polizeibeamter und spricht von einem schweren Verkehrsunfall, in den ein Familienangehöriger des Angerufenen verwickelt worden sei. Die Behandlungskosten im oftmals fünfstelligen Bereich müssten nun umgehend beglichen werden, wofür "die Polizei" jemanden zur Abholung vorbeischicken würde. Dass in diesen Zusammenhängen noch die Vermögenswerte der Seniorinnen und Senioren erfragt werden, ist nicht unüblich.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

3. Brennendes Fahrzeug in Kostheim,

Mainz-Kostheim, Im Sampel, 20.08.2021, 04.25 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagmorgen brannte in der Straße "Im Sampel" in Mainz-Kostheim ein schwarzer Mercedes. Das Feuer wurde gegen 04.25 Uhr von einer Anwohnerin mitgeteilt und im weiteren Verlauf von der Feuerwehr gelöscht. Da das Fahrzeug in Vollbrand geraten war, entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Es wird derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Wiesbaden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 09.08.2021 bis 20.08.2021, 00.20 Uhr,

(pa)In Kastel nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses aus. Wie in der Nacht zum Freitag festgestellt werden musste, waren Unbekannte in der Zeit seit Montag, dem 09.08.2021, durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in das in der Boelckestraße befindliche Wohnhaus eingedrungen. Anschließend hatten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde neben Bargeld auch Schmuck entwendet. Zum Wert des Diebesguts können aktuell noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

5. Einbruch in Imbiss,

Mainz-Kastel, Schmalweg, 18.08.2021, 22.00 Uhr bis 19.08.2021, 10.20 Uhr,

(pa)In der Nacht zum Donnerstag wurde im Kasteler Schmalweg in einen Imbiss eingebrochen. Durch das Aufhebeln des Küchenfensters verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Gewerbeobjekts gelegenen Räumlichkeiten. Die Eindringlinge durchwühlten die Räume nach Wertsachen und flüchteten schließlich mit zwei Mobiltelefonen, einer schwarzen Ledergeldbörse sowie einer weißen Kasse samt Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu entgegen.

6. Präventionsveranstaltung der Polizei, Wiesbaden, 2. Polizeirevier, Kostheimer Landstraße 36, 26.08.2021, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstag, dem 26.08.2021, findet auf dem Gelände des 2. Polizeireviers in der Kostheimer Landstraße 36 in Wiesbaden zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr eine Präventionsveranstaltung der Polizei statt. Ein Schwerpunkt wird das Thema "Sicherheit rund um das Fahrrad" sein. Fachleute der Polizei werden für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der Fahrradsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung stehen. Die Kolleginnen und Kollegen werden vor Ort auch Fahrräder codieren. Es gibt hierfür noch wenige freie Plätze, für die per Mail an svo.prev02.ppwh@polizei.hessen.de Termine vereinbart werden können. Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Rechnung für das zu codierende Fahrrad. Bitte geben Sie in der Anmeldung Ihren Namen, Ihre Anschrift und die Rahmennummer des Fahrrades an, dann bekommen Sie einen festen Termin zugewiesen. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Neben diesem Themenblock wird ein weiterer Schwerpunkt die Einbruchsprävention sowie die Seniorenprävention darstellen. Es werden wertvolle Tipps, wie Sie sich gegen Betrüger an der Haustür, am Telefon und im Internet schützen, vermittelt. Darüber hinaus können sie sich darüber informieren, wie sie ihr Zuhause in der Urlaubszeit am besten vor Einbrechern schützen können.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

