POL-OG: Lichtenau - Von der Fahrbahn abgekommen

Lichtenau (ots)

Nachdem eine Autofahrerin am frühen Freitag offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren ist, wurde die 21-Jährige mit Verletzungen in die Klinik nach Offenburg gebracht. Die Seat-Fahrerin war kurz vor 6 Uhr auf der L 76 von Ulm Kommend in Richtung Moos unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Schaden an ihrem Fahrzeug wird auf 5.000 Euro geschätzt. /ma

