Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Mit Hauswand kollidiert

Ottenhöfen (ots)

Der Fahrer eines Lastwagens ist am heutigen Freitagmittag in der Straße "Beim Kurpark" aus noch nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einer Hauswand kollidiert. Der Lenker des Schwergewichts wurde hierbei nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt. Die Hauswand wurde jedoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass im Zuge der Unfallaufnahme auch Spezialisten des Technischen Hilfswerks hinzugezogen werden müssen, um die Statik zu überprüfen. Nach ersten Schätzungen der alarmierten Polizeikräfte wird der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro taxiert. Der mit Schutt beladene Kipplaster wird durch eine Spezialfirma geborgen.

/ya

