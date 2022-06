POL-OG: Rust - Gefährliche Körperverletzung

Rastatt, L78a (ots) - Ein Flächenbrand an der L78a zwischen Wintersdorf und Ottersdorf hat am Donnerstag um kurz nach 14:20 Uhr zu einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es zügig, das Feuer zu löschen und so einen größeren Schaden zu verhindern. Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten vor Ort noch keine eindeutigen Hinweise auf die Brandursache feststellen. /nk ...

mehr