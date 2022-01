Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Schlussmeldung: Baugerüst löst sich von Fassade und droht einzustürzen - Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf nach viereinhalb Stunden beendet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Januar 2022, 9.51 Uhr, Roßstraße, Derendorf

Der Teileinsturz eines Baugerüstes auf der Roßstraße in Derendorf hat am heutigen Tag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr Düsseldorf gesorgt. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort um die Einsatzstelle sowie umliegende Gebäude zu sichern und in Zusammenarbeit mit einem Statiker, der zuständigen Baufirma und der Bauaufsicht das einsturzgefährdete Baugerüst zu befestigen und lose Trümmerteile des Abbruchhauses zu entfernen. Nach rund viereinhalb Stunden waren die letzten Maßnahmen der Einsatzkräfte beendet. Menschen kamen bei diesem Teileisturz nicht zu Schaden.

An einem Abbruchgebäude hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache ein fünfstöckiges Baugerüst von der Fassade gelöst und war vornüber in zwei davorstehenden Bäume gestürzt. Das Gerüst war bei diesem Teileinsturz stark beschädigt worden und drohte einzustürzen. Umgehend wurde der Bereich um die Einsturzstelle großflächig abgesperrt und durch den Einsatzleiter Trupps zur Suche nach verletzten oder vermissten Personen entsandt. Zudem wurden die Nachbargebäude auf gefährdete Bewohner und Beschädigungen kontrolliert. Durch den Teileinsturz fielen Trümmerteile des Objektes auf den abgesperrten Gehweg sowie in eine davor befindliche Baugrube mit offenliegenden Gasleitungen. Diese wurden auf Beschädigungen und eventuelle Leckagen mit einem Gasmessgerät geprüft. Die Messungen ergaben keinen Gasaustritt. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das einsturzgefährdete Gerüst für den Rückbau vorbereitet, lose Fassadenteile mittels einem Bagger der zuständigen Baufirma beseitigt und die offenliegenden Gasleitungen in der Baugrube mit Erde verschlossen. Zur abschließenden Kontrolle der gesamten Einsatzstelle kam eine Drohne der Polizei zum Einsatz, deren Aufnahmen zur Lagebeurteilung mit allen anwesenden Ämtern und Behörden herangezogen wurden. Durch diese Auswertung konnte der Einsatzleiter der Feuerwehr Entwarnung geben und die Einsatzstelle der Baufirma übergeben. Diese führt aktuell die notwendigen Rückbauarbeiten am bechädigten Baugerüst durch. Diese Arbeiten werden vorraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden andauern. Die Roßstraße ist durch die Polizei bis zum Ende der Maßnahmen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell