Einbrecher beim Verkauf von Diebesgut erwischt und festgenommen

Am Freitag, 14.01.2022, wurde der Polizei in Oldenburg ein möglicher Verkauf von Diebesgut bekannt. Es konnte ein 22-jähriger Täter aus Oldenburg vorläufig festgenommen werden.

Um die Mittagszeit des 14. Januar 2022 erfuhr die Polizei, dass es zwei Tage zuvor einen Einbruch in das Lager eines Modehauses in Oldenburg gegeben habe. Nachdem bekannt wurde, dass im Oldenburger Stadtbereich Diebesgut aus dem Einbruch verkauft werden sollte, konnte ein 22-jähriger Tatverdächtiger beim Anbieten von diesem durch Beamte der Kriminalpolizeistelle Oldenburg überprüft und der Dienststelle zugeführt werden. Dort räumte der Mann den beabsichtigten Verkauf zwar ein, den Einbruch in das Modehaus wolle er aber nicht selbst begangen haben. Im Zuge der Ermittlungen konnten eine 16-jährige und ein 18-jähriger, beide aus Oldenburg, als tatverdächtig ermittelt werden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 1.000,00 Euro. Zudem entstand durch den Einbruch Sachschaden am Lager des Modehauses. Entsprechende Ermittlungsverfahren sind durch die Kriminalpolizeistelle Oldenburg eingeleitet worden.

