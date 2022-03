Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leitpfosten entfernt

Schweisweiler(Donnersbergkreis) (ots)

An der B48 zwischen Schweisweiler und Imsweiler werden durch unbekannte Täter mehrere Leitposten entfernt. Wie die Polizei feststellte, wurden insgesamt 30 Leitpfosten an der Bundesstraße durch den oder die Täter aus dem Boden gezogen und auf die Grünfläche neben der Fahrbahn geworfen. Ob ein größerer Schaden entstanden ist, konnte abschließend noch nicht gesagt werden. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

