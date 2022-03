Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Kusel (ots)

Die Polizei Kusel sucht Zeugen, weil unbekannte Personen an einem Gebäude in der Marktstraße 2 sogenannte "Tags" mit gelber Sprühfarbe auf einer Scheibe und an einer Haustür hinterließen und dadurch Sachschaden verursachten. Zeugen die am Donnerstag den 03.03.2022; 17:00 Uhr bis Freitag den 04.03.2022; 10:30 Uhr verdächtige Beobachtungen oder Hinweise auf einen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail an piku-sel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.|pikus

