POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kusel (ots) - Am gestrigen Freitag, den 04.03.2022 gegen 14:00 Uhr kam es in der Industriestraße in Höhe der Zufahrt zum LIDL-Markt zu einem Verkehrsunfall. Die 59-Jährige Fahrzeugführerin wollte vom Parkplatz nach links in die Industriestraße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden 69-Jährigen Fahrzeugführer. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug des 69-Jährigen ins Schleudern und kam aufgrund ...

