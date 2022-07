Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Bauwagen

Am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr wurde festgestellt, dass in einen Bauwagen, der in der Schlegelstraße abgestellt ist, eingebrochen wurde. Aus dem Wagen wurde eine Kasse mit 70 Euro Inhalt entwendet. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Firma

Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr wurde festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht in eine Firma in der Röntgenstraße eingebrochen wurde. Die Diebe drangen über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten ein und flexten dort einen Tresor auf. Zudem wurden mehrere Schubladen und Schränke im gesamten Gebäude geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde lediglich ein kleiner Geldbetrag, welcher sich in einer Schublade befand. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Waldstetten-Wißgoldingen: Opel zerkratzt

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde ein Opel Astra im linken hinteren Bereich zerkratzt. Dieser war in der Stauferstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter Telefon 07171/42454 entgegen.

Gschwend: Farbschmiererei

Zwischen Donnerstag, 14. Juli und Montag, 18. Juli sprühten Unbekannte mehrere Wörter an das ehemalige Tennis-Vereinsheim, das sich in der Steingasse befindet. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Spraitbach sucht unter Telefon 07176/6562 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell