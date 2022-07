POL-PPKO: 14-jähriges Diebes-Duo geht leer aus

Koblenz (ots) - Am 29.06.2022 führten die Polizeiinspektionen Koblenz 1 und 2 zwischen 13 und 16 Uhr an einer stationär eingerichteten Kontrollstelle am Bahnhof Koblenz-Ehrenbreitstein/ B42 allgemeine Verkehrskontrollen durch. Das Fazit nach drei Stunden: 10 an den Fahrzeugen festgestellte Mängel, 12 Handyverstöße, 7 Gurtverstöße und 8 sonstige Verwarnungen. ...

