Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Feuerwehreinsatz durch Entsorgung heißer Asche

Minheim (ots)

Am 05.12.2021 wurde im Laufe des Vormittags/Mittags durch bisher unbekannte Täter Asche (vermutlich Reste aus einem Holzofen) in einer Hecke am Rande des Moselsteiges oberhalb Minheim entsorgt. Dadurch geriet der mit Blättern und Holz bedeckte Waldboden in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues und die freiwillige Feuerwehr Minheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell