Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Teststation - Sachbeschädigungen - Unfall mit Kleinkrafträdern

Aalen (ots)

Schrozberg: Unfall mit Kleinkrafträdern

Am Dienstag um 17:20 Uhr befuhren zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahre hintereinander den Gemeindeverbindungsweg zwischen Bovenzenweiler und Speckheim. Kurz vor dem dortigen Waldstück ging dem 19-Jährigen der Sprit aus und sein Kleinkraftrad rollte langsam weiter. Kurz bevor er zum Stillstand kam streckte er bereits sein linkes Bein aus um sich abzustützen. Der hinter ihm fahrende 17-Jährige erkannte dies zu spät. Er versuchte noch mit einer starken Lenkbewegung nach links auszuweichen, blieb jedoch mit seiner rechten Fußraste an dem linken Bein des 19-Jährigen hängen. Hierbei wurde der 19-Jährige schwer am Bein verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der jüngere Fahrer kam aufgrund der Kollision ins straucheln und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Moped entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Teststation

Ein bislang unbekannter Dieb drang zwischen Dienstagabend, 19.15 Uhr und Mittwochmorgen, 08:45 Uhr in die Teststation am Schenkensee ein und entwendete daraus eine Klimaanlage und einen Ventilator im Wert von etwa 160 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Gaildorf: Sachbeschädigungen

Ein bislang unbekannter Vandale beschädigte bereits am Wochenende vom 09.07. auf den 10.07.22 die Schutzhütte am Kirgelspielplatz, indem er ein Brett der innenseitigen Holzvertäfelung entfernte. Weiterhin wurde das auf dem Spielplatz angebrachte Grillverbotsschild aus der Verankerung gerissen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Grillplatz Eutendorf mit brachialer Gewalt ein dort aufgestellter Bauzaun entfernt, welcher dort wegen des derzeit bestehenden Grillverbots aufgestellt ist. Anschließend wurde verbotenerweise ein Feuer entfacht. Am Bauzaun entstand hierbei ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell