Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Emmerich (ots)

Viel kaputtes Blech und eine leicht verletzte Jugendliche hatte am Samstag (12. Februar 2022) gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der s'Heerenberger Straße zur Folge. Der 40-jährige, aus Utrecht (NL) stammende Fahrer eines Hondas war in Richtung Rheinbrücke unterwegs und übersah offenbar das Ende einer Warteschlange von mehreren PKW vor ihm. Er fuhr auf den Skoda Superb eines 48-Jährigen aus Leusden (NL) auf, der wiederum auf den VW Polo eines 21-Jährigen aus Zevenaar (NL) geschoben wurde. Der Polo rutschte durch den Aufprall auf den Seat Arosa eines ebenfalls 21-jährigen Fahrers aus Zevenaar und der Seat beschädigte noch das Heck des fünften Fahrzeugs, ein Toyota Corolla, bei dem ein 27-Jähriger aus Montferland (NL) am Steuer saß. In dem Skoda saß eine 14-jährige Beifahrerin, die nach dem Unfall über Schmerzen im Nacken klagte und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Honda, der Skoda und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cs)

