Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Lager

Täter versuchen Diesel abzuzapfen

Goch-Asperden (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag (12. Februar 2022), 07:30 Uhr, haben unbekannte Täter einen Zaun durchschnitten, um ein Betriebsgelände an der Triftstraße betreten zu können. Sie suchten die Diesel-Tankanlage in einer Lagerhalle auf und knackten das Schloss, mit dem der Zapfhahn gesichert war. Da die Anlage jedoch vom Strom getrennt war, misslang der Versuch, Diesel abzuzapfen. Die Unbekannten flüchteten daher ohne Beute. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

