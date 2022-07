Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall & Traktor mit Ballenpresse in Brand



Urbach: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr in der Wasenstraße. Eine Fiat-Fahrerin fuhr die Wasenstraße von Urbach in Richtung Schorndorf entlang und missachtete hierbei eine rote Ampel. Zeitgleich fuhr eine Opel-Fahrerin von der B29 ab und wollte bei Grünlicht an der Kreuzung nach links auf die Wasenstraße in Richtung Urbach abbiegen. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen zogen sich beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen zu, sie wurden beide in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Leutenbach-Nellmersbach: Traktor mit Ballenpresse in Brand

Während Arbeiten auf dem Feld geriet am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr zunächst eine Ballenpresse in Brand. Das Feuer weitete sich schnell aus und griff auf den Traktor, an dem sich die Presse befand, über. Zudem entwickelte sich auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern auf dem Feld ein Flächenbrand. Das Feuer konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.

