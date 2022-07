Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: In Gärtnerei eingebrochen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in die Büroräume einer Gärtnerei in der Straße Schafhofäcker ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, die Einbrecher hinterließen allerdings Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Berufsbildungswerk

Am Donnerstagabend gegen 21:35 Uhr wurde in das Berufsbildungswerk in der Zeppelinstraße eingebrochen. Die Diebe entwendeten einen niederen Bargeldbetrag und hinterließen Sachschaden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Jahnstraße und stieß dort gegen einen geparkten Pkw Opel Meriva. Dieser wurde hierbei auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall, der sich zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmorgen ereignete. Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter 0711/57720 entgegen.

