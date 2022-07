Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Unfall und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Kreßberg-Marktlustenau: Räder von PKW abmontiert und entwendet

Dreiste Diebe bockten zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 6:30 Uhr einen im Ahornweg geparkten PKW der Marke Ford auf Backseine auf und montierten alle vier Räder. Der Wert des Diebesgutes dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Radfahrer fährt gegen Hauswand

Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 7:20 Uhr den Birkenweg in Richtung Wolfgangstraße. Laut Augenzeugen fuhr er an der Einmündung zur Wolfgangstraße geradeaus und damit ungebremst gegen eine dortige Hauswand. Der Jugendliche wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der 17-Jährige keinen Fahrradhelm. An dem Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Autoreifen zerstochen

Zwischen Donnerstag, dem 14.07.2022, 18:00 Uhr und Samstag, dem 16.07.2022, 9:30 Uhr zerstach ein Unbekannter alle vier Reifen eines in der Poststraße geparkten Volvo mit einem spitzen Gegenstand. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Kirchberg an der Jagst: Skulpturen zerstört

Unbekannte zerstören zwischen Samstag und Montag mehrere Skulpturen, welche im Garten des Schlosses standen. Dabei entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet unter Telefon 07955 454 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell