Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 25.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall in Vechta

Am 24.12.2021, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Oldenburger Straße/Lattweg zu einem Verkehrsunfall. Zwei kreuzende PKW kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Ampelphase machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta, 04441/943-0, zu melden.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Wohnungseinbruch - Täter werden bei der Tat gestört

Am 24.12.2021 gegen 02:00 Uhr versuchen unbekannte Täter, durch Hebeln an der Haustür, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Heide einzubrechen. Der 80-jährige Bewohner bemerkt dies und macht auf sich aufmerksam. Die Täter flüchten daraufhin mit einem Kraftfahrzeug in Richtung Stickteich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Versicherungsverstoß mit einem E-Scooter

Am 25.12.2021 gegen 03:47 Uhr wird durch die Polizei Vechta ein 28-jähriger Dinklager mit seinem E-Scooter auf der Dinklager Landstraße kontrolliert. Während der Kontrolle kann festgestellt werden, dass für den geführten E-Scooter keine Haftpflichtversicherung besteht. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und dem Dinklager die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Schmorrende Deckenlampe in einem Einfamilienhaus

Am Abend des 24.12.2021 gegen 20:05 Uhr wird der Polizei ein Brand in einem Einfamilienhaus in Goldenstedt an der Bahnhofstraße gemeldet. Durch die Feuerwehren Goldenstedt und Vechta kann eine schmorrende Deckenlampe samt Kabel in einer Zwischendecke des Einfamilienhauses festgestellt werden. Dieses wird gekühlt und anschließend entfernt. Verletzt wird bei dem Einsatz niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell