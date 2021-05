Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) An mehreren Autos Reifen zerstochen (23.05.2021)

Königsfeld (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen begangen haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Mönchweilerstraße und am "Zinzendorfplatz". Unbekannte zerstachen an insgesamt vier Autos einer kirchlichen Sozialstation mehrere Reifen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell