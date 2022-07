Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Murr: Lkw-Fahrer missachtete Vorfahrt

Kirchberg an der Murr: (ots)

Auf der L 1124 zwischen Großaspach und Rielinghausen ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Sattelzugs befuhr von Zwingelhausen kommend die Großaspacher Straße und bog nach links in Richtung Frühmesshof ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem 22-jährigen Autofahrer zusammen, der von Fürstenhof in Richtung Frühmesshof gefahren ist und dem einbiegenden Lkw nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Insassen im Pkw Audi schwer und zwei Insassen leicht verletzt. Nach vorliegenden Informationen wurden drei Verletzte vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Pkw Audi entstand ein Totalschaden und muss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die Fahrbahn ist derzeit gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

