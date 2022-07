Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Waiblingen: Jugendlicher Zweiradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Donnerstagabend gegen 21 Uhr die Neue Rommelshauser Straße von Rommelshausen kommend in Richtung Stuttgarter Straße. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte letztlich über einen Zaun. Der Jugendliche zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Kraftrad entstand Totalschaden.

Waiblingen-Hegnach: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr ein mobiles Klimagerät, das sich in einem Schuppen in der Kirchstraße befand, in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort kam, hatte der Bewohner das Gerät bereits weitestgehend gelöscht, sodass lediglich die Klimaanlage selbst beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Winnenden: Fahrer von E-Trike nach Unfall schwer verletzt

Ein 74 Jahre alter Fahrer eines E-Trikes befuhr am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr den Henry-Dujol-Kreisel und kippte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr alleinbeteiligt um. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell