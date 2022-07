Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach-Nellmersbach: B14 nach Unfall in Fahrtrichtung Stuttgart derzeit gesperrt

Aalen (ots)

Ein 44 Jahre alter Subaru-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 7:48 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Nellmersbach bemerkte er ein auf dem Standstreifen stehendes Pannenfahrzeug zu spät, wich nach links aus und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und fuhr eine Böschung neben der Fahrbahn hinauf, wo sich das Auto überschlug. Danach rollte der Pkw die Böschung wieder hinab und kam neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die B14 ist derzeit in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund der vielen Trümmerteile auf der Fahrbahn vollgesperrt (Stand 08:40 Uhr).

