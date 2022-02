Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch/ Beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagmittag und Montagnachmittag Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Aloysiusstraße. Ein Riegel wurde beschädigt, jedoch offenbar nichts gestohlen.

Eine 67-jährige Iserlohner wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Als sie gegen 12.15 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass die über ihrer Schulter hängende Handtasche offen stand und die Geldbörse verschwunden war. Während des Einkaufs hatte sie nichts Verdächtiges bemerkt. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben in heimischen Discountern. Kunden sollten ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

