Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radio/Navi gestohlen/ Geldbörse weg/ Graffiti an Schulwänden

Letmathe (ots)

Am Montagnachmittag wurde am Neumarkt ein blauer VW Golf IV aufgebrochen. Der Fahrer stellte seinen Wagen dort um 16.25 Uhr ab. Als er 25 Minuten später zurückkehrte, war das fest eingebaute Radio-Navi der Marke Grundig, Modell "New York" verschwunden. Es hingen nur noch die Kabel aus der Öffnung im Armaturenbrett. Außerdem war die Tür aufgebrochen.

Einem 85-Jährigen ist am Montag gegen 12 Uhr auf der Hagener Straße die Geldbörse abhandengekommen. Am Geldschalter einer Bank hatte er die Börse noch. Im benachbarten Supermarkt suchte er vergeblich nach dem Portemonnaie.

Mehrere Wände des Gymnasiums an der Aucheler Straße wurden am Wochenende mit Graffiti bemalt. Insgesamt zwei Wände der Schule und die Sporthalle sind betroffen. (cris)

