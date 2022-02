Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit unter Partnern/ Pkw beschädigt/ Taschendieb

Lüdenscheid (ots)

Ein Streit zwischen Ex-Partnern endete am Montagabend mit mehreren Strafanzeigen und für die Frau mit einem Aufenthalt im Gewahrsam der Polizei. Kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei wegen des lauten Streits zur Wiesenstraße gerufen. Als die Polizei eintraf, standen die Beteiligten samt einer Rettungswagen-Besatzung draußen vor dem Haus. Ausgangspunkt war nach den bisherigen Ermittlungen ein verbaler Streit zwischen den beiden 24-jährigen Ex-Partnern. Die 24-jährige Frau hatte dabei ein Brotmesser in der Hand. Ihr "Ex" wollte sie beruhigen, griff sie an den Armen und übersah dabei nach eigenen Aussagen das Messer, an dem er sich leicht verletzte. Auch ihr Vater wollte schlichten und wurde von der Tochter körperlich angegangen.

Als der Ex-Partner mit dem gemeinsamen Hund nach draußen ging, schlug sie ihn mehrmals gegen die Brust. Ein inzwischen eingetroffener Rettungssanitäter griff ein. Er konnte Faustschlägen der angetrunkenen Frau ausweichen. Sie beschimpfte ihn als "Pisser" und "Hurensohn". Mit einem Tritt in Notwehr brachte er die angreifende Frau zu Boden. In der Wohnung wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden.

Die Polizei nahm die 24-jährige Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung mit ins Gewahrsam. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen: Gegen die Frau wegen Körperverletzung bzw. versuchter Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen den Rettungssanitäter wegen des Tritts.

Am Montagmorgen wurde an der Liebigstraße die Scheibe eines geparkten Polo mit einem Pflasterstein beschädigt. Am Kalver Landweg wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen ein Reifen eines VW Lupo zerstochen.

Eine 58-jährige Lüdenscheiderin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt an der Bräuckenstraße bestohlen. Sie trug eine Geldtasche mit Bargeld in ihrer Handtasche. Nach dem Einkaufen zuhause stellte sie fest, dass der Beutel nicht mehr in der Tasche steckte. Sie geht davon aus, dass der Diebstahl nur in dem Drogeriemarkt erfolgt sein kann. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell