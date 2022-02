Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 66-Jährige in Supermarkt bestohlen

Meinerzhagen (ots)

Während eine 66-Jährige Meinerzhagenerin in einem Supermarkt Am Bücking einkaufen war, entwendeten ihr Unbekannte das Portmonee aus der Jackentasche. Im Supermarkt war der Geschädigten lediglich aufgefallen, dass sie kurzzeitig durch eine Frau "angerempelt" wurde, die in Begleitung eines Mannes unterwegs war. Beschreiben konnte sie die Personen nicht. Die Polizei appelliert weiter: Tragen sie ihre Wertgegenstände dicht am Körper. Jackentaschen oder Handtaschen sind oftmals ein leichtes Ziel für Taschendiebe. (schl)

