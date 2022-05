POL-EU: Volltrunken in Graben gefahren

Euskirchen (ots) - Montagmorgen bemerkte der Betreiber eines Schrottplatzes an der "Alfred-Nobel-Straße", dass er in der vergangenen Nacht Diebe auf seinem Gelände hatte. Die ungebetenen "Besucher" hatten an vier Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

