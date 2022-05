POL-EU: Radfahrer nach Alleinunfall verletzt

Euskirchen (ots) - Montagnachmittag (17.37 Uhr) gerieten mehrere Jugendliche an Autoscooter auf dem "Charleviller Platz" in Streit. Dieser endete in einer handfesten Schlägerei. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch Tränengas eingesetzt. Danach flüchteten die Jugendlichen in alle Richtungen. Zwei durch das Tränengas Geschädigte konnte die Polizei am Rewe Markt der Kessenicher Straße feststellen. Aufgrund ihrer Verletzungen brachte ein Rettungswagen sie in ein ...

