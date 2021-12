Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Schuleinbruch - Scheibe eingeschlagen und Smart Board beschädigt

Werl (ots)

Unbekannte beschädigten mehrere Fensterscheiben der Walburgisschule an der Paul-Gerhardt-Straße in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag (5. Dezember 2021), 11.30 Uhr. Ein Fenster hebelten sie auf und beschädigten in einem Klassenzimmer ein Smart Board. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell