Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gestohlener Zigarettenautomat aufgefunden

Ziegendorf (ots)

Ein am Wochenende in Ziegendorf gestohlener Zigarettenautomat ist nach einem Hinweis am Donnerstagabend durch die Polizei aufgefunden worden. Unbekannte hatten den Automat zwischen Freitag und Sonntag vergangener Woche samt Betonfüße aus der Bodenverankerung gerissen und ihn dann gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter dazu vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzten, mit dem sie den Automat dann auch unbemerkt abtransportierten. Aufgefunden wurde der Zigarettenautomat rund einen Kilometer nördlich des Ortes an einem Waldrand. Wie sich herausstellte, hatten die Diebe den Automat nach der Tat aufgebrochen und alle Zigaretten sowie das Bargeld daraus gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Automat wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

