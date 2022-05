POL-LWL: Feuer auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma

Boizenburg (ots) - Auf der B 5 in Boizenburg ist am Donnerstagnachmittag ein PKW ausgebrannt. Die Fahrerin, die unverletzt blieb, hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können und die Feuerwehr gerufen. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B 5 zeitweilig gesperrt werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird zunächst auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt am Fahrzeug. Rückfragen von Medienvertretern ...

