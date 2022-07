POL-WHV: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest - der Nachweis weiterer Taten führte zur Untersuchungshaft - Ermittler finden weiteres Diebesgut (2 Fotos)

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Varel (ots)

Seit dem Frühjahr 2022 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Varel, insbesondere im Bereich der Friesischen Wehde, zu einem Anstieg von Eigentumsdelikten.

U.a. versuchten bei einem Wohnungseinbruch im Ortsteil Steinhausen in der Nacht zum 25. Mai zunächst unbekannte Täter in ein dortiges Einfamilienhaus einzudringen. Ersten Erkenntnissen nach wurden die Täter durch das akustische Signal der Objektalarmanlage offenbar in die Flucht geschlagen; erst einige Stunden zuvor war der Alarm schon einmal ausgelöst worden; die Ermittler gingen davon aus, dass es bereits zu diesem Zeitpunkt zu einem ersten Einbruchversuch gekommen waren.

Hierzu s. auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5231388

Anschlussmaßnahmen ergaben gegen eine 24-Jährige und einen 32-Jährigen erste Verdachtsmomente, die sich im Verlauf der weiteren Ermittlungsmaßnahmen erhärten konnten.

So führte z.B. eine im Anschluss auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und per Beschluss des AG Oldenburg beantragte Wohnungsdurchsuchung zum Auffinden von Diebesgut.

Bei der Aufklärung der Einbruchstaten, die sich in den vergangenen Monaten, insbesondere in der Friesischen Wehde ereigneten, war die Polizei Varel, incl. der beiden Polizeistationen in Bockhorn und Zetel auf jeden Hinweis aus der Bevölkerung angewiesen.

Sowohl die Zuordnung (s. auch letzte PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5275825) als auch die tatsächliche Tatbeteiligung beider in der Friesischen Wehde wohnender Personen standen zunächst nicht beweissicher fest, so dass weitere Ermittlungsmaßnahmen erforderlich wurden.

So machte u.a. die Veröffentlichung des Schmucks schließlich in der Folge deutlich, wie wichtig jeder Hinweis sein kann. Eine Geschädigte meldete sich bei der Polizei und identifizierte ihren Schmuck, der bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Nacht zum 07.06. aus Bockhorn entwendet wurde.

"Der Nachweis weiterer Taten half uns schließlich zur Anregung der Untersuchungshaft" erläutert Andrea Papenroth, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes und bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe aus der Bevölkerung: "Jeder Zeugenhinweis ist ein Puzzlestein unserer Ermittlungsarbeit!"

Schließlich wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und per Beschluss des AG Oldenburg die nochmalige Durchsuchung der Wohnung angeordnet.

Ermittler des Polizeikommissariats Varel vollstreckten den Beschluss am Dienstagnachmittag, 26.07.2022, und konnten im Rahmen dieser Durchsuchung weiteres Diebesgut auffinden:

Von drei dort aufgefunden und sichergestellten Fahrrädern konnten bereits zwei zugeordnet werden. Diese wurden in der Nacht zum 22.07. in Zetel entwendet, zu dem dritten (s. Foto), werden der Eigentümer und damit eine mögliche weitere Tat noch gesucht.

Ein außerdem dort gefundener mobiler Router konnte ebenfalls zugeordnet werden; dieser wurde in der Zeit vom 26.05.-04.06.2022 aus einem Wohnwagen entwendet (auf die PM, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5240087 wird hingewiesen).

Zu den sichergestellten Gegenständen gehört ebenfalls Schmuck (s. Foto), so dass die Polizei um weitere Hinweise aus der Bevölkerung bittet:

Eigentümer bzw. Zeugen, die Angaben zur Herkunft dieser Schmuckgegenstände machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwochvormittag, 27.07.2022, einem Haftrichter vorgeführt; dieser ordnete noch am gleichen Tag die Untersuchungshaft an. Gegen beide mutmaßlichen Täter werden nunmehr diverse Ermittlungsverfahren geführt, die ergänzenden Ermittlungen, insbesondere die Spurenauswertungen dauern an!

