POL-WHV: Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 00:42 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter an der Landesstraße, Nähe Einmündung Sielmeisterstraße, in Steinhausen in ein dortiges Einfamilienhaus einzudringen. Offenbar wurden der oder die Täter durch das akustische Signal der Objektalarmanlage in die Flucht geschlagen. Einige Stunden zuvor, gegen 21:00 Uhr, soll der Alarm bereits einmal ausgelöst worden sein. Möglicherweise war es zu diesem Zeitpunkt bereits zu einem ersten Einbruchversuch gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

