Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trickdiebstahl - Warnhinweis!

Bockhorn (ots)

Bereits am 17.05.2022, gegen 10.00 Uhr, rempelte eine unbekannte Täterin einen 87-jährigen Kunden in einem Sonderpostenmarkt in Bockhorn an. Die ca. 45 - 50-jährige Täterin entwendete hierbei unbemerkt die in der Kleidung getragene Geldbörse des betagten Opfers. Hinweise, die zur Ergreifung der flüchtigen Täterin führen könnten, sind bitte an die Kolleginnen und Kollegen der sachbearbeitenden Polizeistation Bockhorn - Tel.-Nr.: 04453-978620 - oder an jede andere Polizeidienststelle mitzuteilen.

