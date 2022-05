POL-KLE: Emmerich - Versuchter Kfz-Aufbruch

Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag (13. Mai 2022), 06:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter an einem Lebensmittelautomaten eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Straße Am Schaephuyser Steg zu schaffen gemacht. Sie schlugen in der Verkaufshütte die Scheibe des Automaten ein und entwendeten daraus verschiedene Lebensmittel wie Nudeln, Eier und Getränke. Zeugenhinweise in dem ...

