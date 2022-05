Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Werkzeug entwendet

Straelen-Auwelt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (12. Mai 2022) um 17:00 Uhr bis Samstag (14. Mai 2022) um 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Opel Vivaro auf, der am Schulweg abgestellt war. Aus dem Firmenfahrzeug wurden Werkzeuge gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Mai 2022) brachen Unbekannte auf die selbe Weise in einen weiteren Opel Vivaro Firmenwagen ein, der am Ixweg abgestellt war. Hier entwendeten sie eine Akkubohrmaschine der Marke Makita. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen erbittet die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell