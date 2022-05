Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Issum (ots)

Am Mittwoch (12. Mai 2021) gegen 19:05 Uhr ereignete sich an der Einmündung Weseler Straße / Nordring ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 42-jähriger Mann aus Duisburg bog mit seinem Mazda nach links in den Nordring ab und übersah dabei den bevorrechtigten, entgegenkommenden Chervrolet eines 65-jährigen Mannes aus Issum. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden an den Pkw. Der 42-jährige Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass auch aus diesem Grunde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell