POL-KLE: Goch - Kleinkraftrad aufgebrochen

Portemonnaie entwendet

Goch (ots)

Die Sitzbank eines Kleinkraftrades hebelten unbekannte Täter am Donnerstag (12. Mai 2022) zwischen 07:45 Uhr und 13:10 Uhr auf und entwendeten eine schwarze Geldbörse mit Bargeld. Das silberfarbene Kleinkraftrad der Marke Peugeot war auf einem Parkplatz an der Jahnstraße abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

